Святослава Вакарчука, который недавно сложил мандат народного депутата, в Верховной Раде Украине заменит Алина Свидерская. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

8 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Свидерскую Алину Валерьевну, включенную в избирательный список политической партии "Голос" под №19.

Алина Свидерская родилась 25 февраля 1989 года, имеет высшее образование. Является директором норвежской компании ООО "Айсе Хидро Юкрейн", проживает в Киеве.

Как сообщает "РБК-Украина" Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Ранее сообщалось, что Верховную Раду покинула депутат от "Батькивщины" Ольга Белькова. Ее заменил экс-нардеп и экс-мэр города Сарны Сергей Евтушок.