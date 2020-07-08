Вакарчука в Раде заменит жена экс-министра обороны [ Редактировать ]
Святослава Вакарчука, который недавно сложил мандат народного депутата, в Верховной Раде Украине заменит Алина Свидерская. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
8 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Свидерскую Алину Валерьевну, включенную в избирательный список политической партии "Голос" под №19.
Алина Свидерская родилась 25 февраля 1989 года, имеет высшее образование. Является директором норвежской компании ООО "Айсе Хидро Юкрейн", проживает в Киеве.
Как сообщает "РБК-Украина" Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.
Ранее сообщалось, что Верховную Раду покинула депутат от "Батькивщины" Ольга Белькова. Ее заменил экс-нардеп и экс-мэр города Сарны Сергей Евтушок.
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