В пятницу, 26 июня, члены партии "Голос" поддержали прекращение полномочий народного депутата Святослава Вакарчука. Лидер "Голоса" сам попросил о таком решении. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Поскольку народные депутаты отказались отпускать Вакарчука, решение принималось делегатами внеочередного съезда политсилы.

"К сожалению, Верховная рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата", - попросил Вакарчук.

Члены "Голоса" поддержали его просьбу.

"Съезд принял решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука в связи с его выходом из парламентской фракции "Голоса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вакарчук останется активным членом партии "настолько долго, насколько будет приносить пользу партии". Вместо него в Раду зайдет следующий кандидат из избирательного списка.

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