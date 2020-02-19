Украина может получить новый статус в НАТО - Загороднюк [ Редактировать ]
В октябре этого года Украина может ожидать повышение статуса в НАТО партнера с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает "УНН".
"Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ. У меня были встречи с десятком министров обороны разных стран.
В Брюсселе, за день до Мюнхена, у нас была встреча с генеральным секретарем и его заместителем. Заседание, фактически, как Комиссия Украина-НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель", - отметил Загороднюк.
Кроме того, он добавил, что в Украине постоянно работают советники министров обороны из стран НАТО, которые постоянно докладывают о ходе реформ.
Ранее мы писали о том, что НАТО приостанавливает учения в Ираке. Также в НАТО призвали Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе.
по теме
К приему эвакуированных украинцев из Китая готовы четыре объекта - Минздрав
По предварительным данным, все четыре места находятся в разных городах Украины
Суд обязал НАБУ открыть дело против Нефьодова
В Национальное антикоррупционное бюро 23 января было подано заявление о возможном правонарушении
В Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
В заявлении отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку "ДНР" и "ЛНР"
Эвакуация из Уханя: за украинцами вылетел самолет
Ночью в среду, 19 февраля, из Киева отправился самолет в китайский город Ухань
Главные новости 18 февраля: чем жил мир и Украина
Podrobnosti.ua собрали подборку главных событий за вторник