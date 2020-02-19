В октябре этого года Украина может ожидать повышение статуса в НАТО партнера с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает "УНН".

"Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ. У меня были встречи с десятком министров обороны разных стран.

В Брюсселе, за день до Мюнхена, у нас была встреча с генеральным секретарем и его заместителем. Заседание, фактически, как Комиссия Украина-НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель", - отметил Загороднюк.

Кроме того, он добавил, что в Украине постоянно работают советники министров обороны из стран НАТО, которые постоянно докладывают о ходе реформ.

Ранее мы писали о том, что НАТО приостанавливает учения в Ираке. Также в НАТО призвали Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе.