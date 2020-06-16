Раду покидает депутат от "Батькивщины" [ Редактировать ]
Верховную раду Украины решил покинуть еще один народный депутат. Заявление о сложении депутатских полномочий написала член партии "Батькивщина" Ольга Белькова. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в аппарате Рады.
Причины ухода парламентария не сообщаются. Во вторник, 16 июня, Ольге Бельковой исполняется 45 лет. В Раде ее заменит экс-нардеп и экс-мэр города Сарны Сергей Евтушок.
Белькова проработала в Верховной Раде с декабря 2012 года. В 2012-2014 годах была членом парламентского Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, председателем подкомитета по вопросам функционирования платежных систем и электронной коммерции, членом Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.
С 27 ноября 2014 года - народный депутат "Блока Петра Порошенко" в VIII созыве Верховной Рады Украины. Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
На парламентских выборах 2019 года баллотировалась от ВО "Батькивщина", была №17 в списке партии.
Ранее сообщалось, что 16 июня принес присягу новый народный депутат, который заменит в Раде Александра Ткаченко.
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