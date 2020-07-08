В среду, 8 июля, в селе Смоляниново под Севередонецком полностью ликвидировали пожар. Об этом заявил глава сельсовета Смоляниново Руслан Лысаков, передает "РБК-Украина".

На границах населенного пункта пожар полностью ликвидирован. Все дома, которые горели потушены. Уже нет риска, что огонь может перекинуться, вроде бы все его ту ликвидировали. А за границами населенного пункта не могу знать, дымка там пока есть.

В селе от пожара пострадало 59 домов, из них 24 полностью сгорели, 35 - частично.

По состоянию на 16:00 сегодня, в Новоайдарской больнице остается 4 взрослых и 4 ребенка. Их скорая помощь эвакуировала в больницу с дымовым отравлением.

Накануне во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых, но после осмотра медиков, местные жители разъехались домой, либо к родственникам. Большинство местных жителей отказались переселиться в предоставленное для них здание амбулатории.

Люди уехали домой либо к родственникам. Это не значит, что если дом горел, то всех эвакуировали. Даже есть такие, у кого сгорел дом, а люди остались жить в сарае. Сегодня мы развозили гуманитарную помощь и увидели, что многие люди остались дома. Хотя им предлагали: стоит амбулатория на 30 жилых мест полностью со всеми условиями. Это в том же населенном пункте, для ночевки, например. Но никто не переселился.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский сказал, сколько получат погорельцы в Луганской области.