Пожары на Востоке: один из очагов потушен [ Редактировать ]
В среду, 8 июля, в селе Смоляниново под Севередонецком полностью ликвидировали пожар. Об этом заявил глава сельсовета Смоляниново Руслан Лысаков, передает "РБК-Украина".
На границах населенного пункта пожар полностью ликвидирован. Все дома, которые горели потушены. Уже нет риска, что огонь может перекинуться, вроде бы все его ту ликвидировали. А за границами населенного пункта не могу знать, дымка там пока есть.
В селе от пожара пострадало 59 домов, из них 24 полностью сгорели, 35 - частично.
По состоянию на 16:00 сегодня, в Новоайдарской больнице остается 4 взрослых и 4 ребенка. Их скорая помощь эвакуировала в больницу с дымовым отравлением.
Накануне во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых, но после осмотра медиков, местные жители разъехались домой, либо к родственникам. Большинство местных жителей отказались переселиться в предоставленное для них здание амбулатории.
Люди уехали домой либо к родственникам. Это не значит, что если дом горел, то всех эвакуировали. Даже есть такие, у кого сгорел дом, а люди остались жить в сарае. Сегодня мы развозили гуманитарную помощь и увидели, что многие люди остались дома. Хотя им предлагали: стоит амбулатория на 30 жилых мест полностью со всеми условиями. Это в том же населенном пункте, для ночевки, например. Но никто не переселился.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский сказал, сколько получат погорельцы в Луганской области.
по теме
Луганщина у вогні: для гасіння підняли протипожежну авіацію
Україна вимагає цілковитого припинення вогню бойовиків на Луганщині у зв'язку з лісовими пожежами. Про це сьогодні йшлося на засіданні тристоронньої переговорної групи
На Донбассе ранены украинские военные
В среду, 8 июля, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе обострилась
Масштабна пожежа на Луганщині: кількість жертв зростає
Полум'я гасять понад півтори тисячі людей та 200 одиниць техніки. Орієнтовна площа пожежі - близько 5 тисяч гектарів
Пожары в Луганской области: Шмыгаль отчитался о ситуации
Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с жуткими лесными пожарами в Луганской области
На Луганщині масштабна лісова пожежа забирає життя людей
Чотири людини загинули у вогні, ще дев'ять госпіталізовані. На Луганщині, біля Сєверодонецька масштабна лісова пожежа. І ці дані - попередні, насправді постраждалих може бути більше