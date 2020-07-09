Служба безопасности Украины в Запорожье пресекла деятельность группы сепаратистов, расшатывавших ситуацию в регионе и пропагандировавших идеи "русской весны".

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанные в Запорожье злоумышленники принадлежали к пророссийскому радикальному движению, которое выступает за отделение юго-восточных регионов от Украины.

Весной 2014 года сторонники идей "русского мира" участвовали в неудачной попытке захвата власти в Запорожье, затем выехали в оккупированный Луганск. Сначала они помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничать с представителями так называемого "силового блока ЛДНР".

Кураторы отправили уроженцев Запорожья в родной город для проведения подрывной деятельности и нагнетания антиправительственных настроений. В частности, они распространяли материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и созданию фейковой "Запорожской народной республики".

У участников группы изъяли медали и нагрудные знаки так называемых "ЛДНР" и страны-агрессора, а также амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.

Ранее сообщалось, что в СБУ призвали экс-главу НБУ Гонтареву не сеять панику.