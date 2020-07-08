Служба безопасности Украины просит бывшего руководителя Национального банка Валерию Гонтареву не распространять заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности и негативно повлиять на финансово-экономическую ситуацию в стране. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ "заморозит" сотрудничество с Украиной и потребует досрочно погасить кредиты. Мы призываем всех бывших должностных лиц воздержаться от подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства.

8 июля в издании The Central Banker было опубликовано интервью Валерии Гонтаревой, в котором она заявила, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого главу Нацбанка.

Они подождали, пока поступит первый транш от МВФ, а после этого начали давить на Смолия.. Я не удивлена, что он (Яков Смолий - ред.) ушел: давление стало невыносимым. Давление было постоянным, как со стороны правительства, так и со стороны союзников Коломойского в парламенте. Когда уходит в отставку глава центробанка, одних заявлений недостаточно.

Экс-глава НБУ считает, что команда Зеленского "обманула МВФ". По ее словам, без "давления" со стороны МВФ президент Зеленский скорее всего назначит главой НБУ человека из окружения олигарха Игоря Коломойского.

Чтобы защитить реформы, которые мы уже провели, МВФ должен заявить, что не будет в дальнейшем осуществлять выплаты Украину, пока Зеленский не назначит управляющего, способного защитить реформы. Транши МВФ предоставлялись Украине под гарантии, что центральный банк будет оставаться независимым, и экономические реформы будут продолжаться. Если эти условия не выполняются, МВФ должен потребовать от Украины досрочно вернуть предоставленные ранее кредиты.

Гонтарева считает, что лучшей кандидатурой на пост главы регулятора является замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Среди оптимальных кандидатов на эту должность она назвала заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована и бывшего первого замглавы НБУ, главу правления "Райффайзен Банк Аваль" Александра Писарука.

Ранее сообщалось, что в СМИ назвали кандидатов на пост главы Нацбанка.