В Афінах на демонстрації протестували проти закону проти демонстрацій [ Редактировать ]
Масові протести відбулися в Афінах. Активісти відреагували спротивом на новий закон про демонстрації. Серед іншого, документ дозволяє генеральній прокуратурі скасувати вже заплановану акцію, якщо побачить у ній загрозу вуличних заворушень.
Власне, в заворушення переросла мирна акція протесту проти цього закону в центрі столиці. Демонстранти кидали каміння та фаєри в поліцейських, ті відповіли сльозогіннім газом і світлошумовими гранатами.
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