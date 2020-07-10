Масові протести відбулися в Афінах. Активісти відреагували спротивом на новий закон про демонстрації. Серед іншого, документ дозволяє генеральній прокуратурі скасувати вже заплановану акцію, якщо побачить у ній загрозу вуличних заворушень.

Власне, в заворушення переросла мирна акція протесту проти цього закону в центрі столиці. Демонстранти кидали каміння та фаєри в поліцейських, ті відповіли сльозогіннім газом і світлошумовими гранатами.