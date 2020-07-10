В США предлагают пожить на кладбище за деньги/ Фото: Twitter

Кладбище Грин-Вуд в Нью-Йорке, США, запустило программу арт-резиденции, в рамках которой первому приглашенному художнику предложат квартиру и зарплату. Об этом сообщает Brooklyn Paper.

Длительность проекта - девять месяцев, с января по сентябрь 2021 года.

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В распоряжении художника будет имение, расположенное непосредственно на территории кладбища. Кроме места проживания, он получит доступ к архивным документам, содержащим информацию об истории Грин-Вуд с момента его основания в 1838 году.

Отмечается, что приглашенный художник обязан будет создать инсталляцию или реализовать иной творческий проект, связанный с кладбищем, а также провести как минимум одну лекцию по своей деятельности. По завершении работы он получит денежную компенсацию в размере 7,5 тыс. долларов.

Грин-Вуд - одно из туристических мест Бруклина. Здесь захоронены политики, деятели культуры и другие почетные жители. Кладбище регулярно проводит экскурсии и разнообразные развлекательные мероприятия. Оно также известно как место проведения битвы времен Войны за независимость США 1775-1783 годов.

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