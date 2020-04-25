В Ривне на заборе кладбища застряла 70-летняя старушка/ Фото: rivnepost.rv.ua

С забора кладбища в Ривне сняли перепуганную 70-летнюю старушку. Поскольку кладбище закрыто в связи с карантином, женщина решила перелезть через забор.

Об этом пишет "Ривне вечернее" со ссылкой на сообщение пресс-секретаря городского председателя Ривне Николая Прокопчука.

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По его словам, курьезный случай произошел на кладбище "Новое".

"Женщина перелезала и застряла. Поскольку она начала кричать, то ее услышали охранники кладбища. Им пришлось снимать женщину.

Вообще ситуация напряженная. Люди перелезают через забор, ломают забор и замки ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве горело Байковое кладбище. Также мы писали о том, что с 18 апреля в Киеве ограничили доступ к городских кладбищам.