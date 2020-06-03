Кровать превращается в гроб: колумбийцы шокировали изобретением [ Редактировать ]
Колумбийская компания ABC Displays, расположенная в Боготе, придумала, как решить проблему нехватки больничных коек и гробов во время пандемии коронавируса. Об этом пишет glavcom.ua.
Специально для пациентов с коронавирусом компания начала производить и продавать дешевые больничные кровати, которые легко трансформируются в гроб.
"В худшем случае каждая кровать легко трансформируется в картонный гроб", – говорится в сообщении.
По словам главы компании, идея возникла из-за ситуации в соседнем Эквадоре, где морги переполнены, и правительству в срочном порядке пришлось выдавать картонные гробы - иначе в результате коллапса не только медицинской, но и похоронной системы тела оставались бы на улицах.
Разработчики отмечают, что преобразование кровати в гроб также позволяет медицинскому персоналу сохранять биологическую изоляцию от мертвых тел, потому что не нужно проводить манипуляции с телом.
"Вся процедура происходит с той же кроватью, и в худшем случае, при смерти пациента, кровать превращают в гроб за менее чем 18 секунд", – говорят разработчики.
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