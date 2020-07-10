Как мозг избавляется от мертвых клеток: ученые сняли уникальное видео [ Редактировать ]
Американские ученые впервые сняли на видео, как мозг очищается от мертвых клеток. Испытания прошли на лабораторных мышах, передает Science Alert.
Отмечается, что данное исследование может помочь в лечении возрастных нарушений мозга и неврологических расстройств. Дальнейшие работы должны показать, как работает очистка мозга, и тогда ученые смогут лучше проводить диагностирование.
Ученые изучали глиальные клетки, которые отвечают за выполнение работы по очистке мозга.
"Вместо того, чтобы бить по голове молотком и вызвать тысячи смертей, побуждение к гибели одной клетки позволяет нам изучать то, что происходит сразу после того, как клетки начинают умирать, и наблюдать за многими другими привлеченными клетками. Это было невозможно ранее. Мы можем с большой ясностью показать, что происходит, и понять процесс", - пояснил невролог Хайм Груцендлер.
В исследовании было отмечено, что если один тип глиальных клеток по какой-либо причине пропустит мертвый нейрон, другие типы клеток возьмут на себя свою роль в процессе удаления отходов, предполагая, что между глиальными клетками происходит связь.
Также ученые установили, что мозг старых мышей менее эффективен в удалении мертвых нервных клеток.
Ранее сообщалось, что ученые вырастили человеческие уши на спинах у мышей.
Также мы писали о том, что животному впервые пересадили выращенную человеческую печень.
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