Американские ученые впервые сняли на видео, как мозг очищается от мертвых клеток. Испытания прошли на лабораторных мышах, передает Science Alert.

Отмечается, что данное исследование может помочь в лечении возрастных нарушений мозга и неврологических расстройств. Дальнейшие работы должны показать, как работает очистка мозга, и тогда ученые смогут лучше проводить диагностирование.

Читайте также Ученые изучили влияние коронавируса на головной мозг

Ученые изучали глиальные клетки, которые отвечают за выполнение работы по очистке мозга.

"Вместо того, чтобы бить по голове молотком и вызвать тысячи смертей, побуждение к гибели одной клетки позволяет нам изучать то, что происходит сразу после того, как клетки начинают умирать, и наблюдать за многими другими привлеченными клетками. Это было невозможно ранее. Мы можем с большой ясностью показать, что происходит, и понять процесс", - пояснил невролог Хайм Груцендлер.

В исследовании было отмечено, что если один тип глиальных клеток по какой-либо причине пропустит мертвый нейрон, другие типы клеток возьмут на себя свою роль в процессе удаления отходов, предполагая, что между глиальными клетками происходит связь.

Также ученые установили, что мозг старых мышей менее эффективен в удалении мертвых нервных клеток.

Ранее сообщалось, что ученые вырастили человеческие уши на спинах у мышей.

Также мы писали о том, что животному впервые пересадили выращенную человеческую печень.