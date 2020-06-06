Ученые из Сычуаньского университета с помощью 3D-печати смогли вырастить без хирургического вмешательства человеческое ухо на спине у мыши. Об этом сообщает zn.ua.

"Предположительно, эту технологию можно использовать для выращивания и других частей тела", - говорится в сообщении.

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Новая технология позволяет использовать 3D-печать внутри тела. Сначала ученые ввели био-чернила из частиц гидрогеля в спины мышей и затем при помощи ближнего инфракрасного излучения нанесли на них контуры в форме уха. Это излучение соединяло частицы вместе и воспроизводило слоями структуры в форме ушей. В течение следующего месяца, хрящевые клетки росли вокруг гидрогелевых структур, напоминающих хрящевые структуры уха. При этом у мышей не наблюдалось каких-либо побочных эффектов.

Ведущий автор исследования Малинг Гоу утверждает, что эта технология может помочь людям с микротией – патологией, которая препятствует правильному развитию ушей. По мнению Дерека Розенгвейца из Университета Макгилла, технология также может быть использована для восстановления поврежденных хрящей пальцев рук, ног или локтей. Но, к примеру, дефекты бедра, по его словам, исправить будет сложнее, поскольку такой вид инфракрасного излучения проникает в тело только на два сантиметра.

Гоу надеется, что в будущем технологию удастся усовершенствовать и она позволит выращивать сложные органы, например, сердце или легкие.

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