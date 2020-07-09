Ученые Университетского колледжа Лондона (UCL) предрекли волну неврологических заболеваний из-за пандемии коронавируса. Статья с выводами ученых опубликована в научном журнале Brain: A Journal of Neurology.

Специалисты изучили протекание COVID-19 у 43 пациентов Национальной больницы в Лондоне разного возраста.

Исследование показало, что у 10 человек инфекция не оказала негативного влияния на головной мозг. У 10 пациентов наблюдался делирий и психоз без изменений мозга на МРТ. У 12 отмечены воспалительные синдромы ЦНС, включая энцефалит (2). У 9 выявлен острый диссеминированный энцефаломиелит. У 5 пациентов отмечены инсульты.

Поражает высокая частота острого диссеминированного энцефаломиелита, особенно с геморрагическими изменениями. Это осложнение не было связано с тяжестью респираторного заболевания COVID-19.

Ученые делают вывод, что инфекция SARS-CoV-2 связана с широким спектром неврологических синдромов, поражающих нервную систему, включая сосуды головного мозга.

Ранее сообщалось, что COVID-19 может поражать глаза и сказываться на остроте зрения, а также вызывать стоматологические проблемы.