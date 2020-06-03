Исследователям впервые удалось вырастить из стволовых клеток аналог человеческой печени, а также успешно имплантировать его в тело крысы. По словам одного из авторов научного проекта, доцента Питтсбургского университета Алехандро Сото-Гутьеррез, ученые ставят перед собой цель научиться выращивать искусственные органы, которыми можно заменить донорские. Об этом сообщает The Insider.

"В ближайшем будущем созданные нами органоиды можно будет трансплантировать. Например, при острой печеночной недостаточности можно будет снять нагрузку с поврежденного органа, не пересаживая при этом печень", - заявил ученый.

Исследователи получили стволовые клетки для создания полноценной замены печени благодаря перепрограммированию телец соединительной ткани из кожи нескольких добровольцев. Используя культуры "заготовок" этих клеток, ученые вырастили миниатюрные аналоги человеческой печени, которыми позже заполнили специальные белковые каркасы.

"Копии выращенной в течение месяца мини-печени биологи имплантировали в тела крыс. Последующие наблюдения показали, что созданный ими орган прижился и начал вырабатывать желчь, а также очищать кровь от токсинов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данном этапе подобные миниатюрные аналоги печени не готовы к трансплантации в тело человека, однако ученые надеются, что в ближайшем будущем им удастся сделать их безопасными для людей.

Ранее сообщалось, что в Европе впервые провели трансплантацию легких пациенту с COVID-19.