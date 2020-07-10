У п’ятницю, 10 липня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" економіст Оксана Продан прокоментувала ситуацію з будівництвом доріг та оцінила поточну економічну ситуацію в країні.

Чи правильно направляти ось ці антикризові мільярди на будівництво доріг? Звісно, хороші траси всім подобаються. Але дещо дивно, коли на них йдуть ось такі антикризові гроші. Чи справді, будівництво доріг допоможе економічному відновленню?

Сьогодні через дорожній фонд у бюджеті закладено на дороги 100 млрд гривень, і вони ще не освоєні, їх можна використовувати. Тому в цей же час забирати з коштів, які необхідні для того, щоб підготувати лікарні, забезпечити профілактику й багато інших речей, які потрібні для підготовки на можливу другу хвилю коронавірусу, про яку всі говорять, я вважаю, що це злочин. Ми буквально через декілька місяців будемо знову шукати гроші.

Президент Зеленський вже неодноразово казав, що за свою каденцію хоче побудувати в Україні стільки нових доріг, щоб назавжди позбутися стереотипу про нашу країну, як про місце з найгіршими дорогами в Європі. Чи реальне це завдання? Та як запобігти корупційним ризикам? Бо ми ж пам'ятаємо, скільки грошей завжди крали саме на будівництві доріг.

Є декілька моментів, про які треба обов'язково пам'ятати, коли мова йде про будівництво доріг. По-перше, коли ми сьогодні маємо величезні проблеми з економікою, ми повинні будівництво доріг віддавати українському виробнику, якщо він є. Українцю, який буде брати ці гроші й залишати їх в Україні. Дуже важливо надавати пріоритет українцям, які створюють тут робочі місця і залишають тут і гривню, й валюту. Інше питання - обов'язкові гарантії виробника, того, хто буде робити дорогу, на 5-10 років для того, щоб дорога залишалася дорогою, і щоб вона не зійшла разом зі снігом. І третє питання - це те, хто буде робити ці дороги: чи це буде робити централізовано "Укравтодор", чи все-таки органи місцевого самоврядування матимуть можливість говорити, які саме дороги треба робити. Будівництво доріг потрібне, але його треба робити тільки з місцевими громадами, з місцевою владою, там, де це потрібно.

Якщо оцінювати ситуацію в Україні станом на зараз, то якої глибини падіння нашої економіки ви очікуєте за підсумками цього року? Та наскільки швидко наша країна зможе відновитись після ще й цієї кризи?

Українська статистика говорить, що в нас ВВП до кінця року впаде на 7%, МВФ говорить про 12%. Насправді є дуже багато речей, які повинні робитися в Україні, але вони, на жаль, не робляться.