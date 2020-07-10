В п’ятницю, 10 липня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" експертка з фінансових питань Тетяна Острікова і фахівець, який поєднує аналіз політичних та економічних процесів, Тарас Загородній оцінили, чим закінчиться конфлікт навколо Нацбанку, який вже став міжнародним? Та чи не загрожує це стабільності нашої держави?

- Як ви оцінюєте ось цей заклик Гонтаревої до МВФ фактично розірвати відносини з Україною, поки не буде нового очільника Нацбанку?

- Це дуже некоректно. В даному випадку оголошувати «давайте не будемо давати країні гроші, через те, що її колишнього заступника просто звільнили нарешті з НБУ». Я вважаю, що Зеленський правильно зробив, що нарешті розігнав це правління. Робота НБУ не сприяла економічному зростанню. Вона була більш спрямована на підтримку спекулятивного капіталу, а не кредитування реального сектору економіки.

- А як відреагують у МВФ? Чи справді у Фонду є така практика - достроково забирати кредити, якщо прибирають з посади людину, яку у МВФ вважали надійною та професійною?

- В цивілізованому світі діє свобода слова, кожен може говорити, що охоче. Попри це, високопосадовці, навіть колишні, мали б зважувати свої слова, особливо враховуючи, що вони можуть завдати шкоди країні і її населенню. Але, говорячи про те, чи відреагує на це МВФ, в МВФ так не працює. Це доволі демократизована організація, яка діє по чітким протоколах. Тому, я оцінюю заяву пані Гонтарєвої радше як політичний запит привернути увагу до слів пана Смолія, який мотивував своє звільнення тим, що начебто на керівництво НБУ здійснюється політичний тиск. Тому що, як МВФ чинить в таких ситуаціях. Вони спираються виключно на звіти технічної місії, яка приїздить в Україну і оцінює, чи виконуються ті зобов’язання, які прописані в Меморандумі. Там написано, що наша влада зобов’язалась продовжувати політику на незалежність Нацбанку від уряду.