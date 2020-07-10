Катастрофа MH17: ЕСПЧ уже изучает иск Нидерландов против России [ Редактировать ]
В пятницу, 10 июля, Европейский суд по правам человека получил иск правительства Нидерландов к России в деле об авиакатастрофе рейса MH17. На данный момент иск изучается. Об этом сообщает DW.
По словам пресс-аташе суда Дени Ламбер, документ уже находится в ЕСПЧ. Представители суда изучают его содержимое.
Согласно международным правилам ЕСПЧ, после получения жалобы суд должен немедленно известить о нем вторую сторону.
После этого будут назначены судьи, рассматривающие дело, и ответчик может направить свои письменные замечания
Напомним, Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.
Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
Также сообщалось, что суд отклонил просьбу защиты подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных у НАТО.
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