В пятницу, 10 июля, Европейский суд по правам человека получил иск правительства Нидерландов к России в деле об авиакатастрофе рейса MH17. На данный момент иск изучается. Об этом сообщает DW.

По словам пресс-аташе суда Дени Ламбер, документ уже находится в ЕСПЧ. Представители суда изучают его содержимое.

Согласно международным правилам ЕСПЧ, после получения жалобы суд должен немедленно известить о нем вторую сторону.

После этого будут назначены судьи, рассматривающие дело, и ответчик может направить свои письменные замечания

Напомним, Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.

Также сообщалось, что суд отклонил просьбу защиты подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных у НАТО.