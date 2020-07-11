"Власть, неспособная принести мир в Украину, должна извиниться перед украинцами и сложить полномочия" - ОПЗЖ [ Редактировать ]
Заявление ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ
Главное требование украинского народа - вернуть стране мир, до сих пор не удовлетворено.
Владимир Зеленский и его политическая команда оказались неспособны обеспечить мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть, должна уйти в отставку!
"Мир - за год" - под таким лозунгом победил Владимир Зеленский и его политическая команда. Они обязались перед украинским народом прекратить политику Порошенко, остановить конфликт, "сшить страну".
Но сегодня Зе-власть стала клоном режима Порошенко. Украинский народ оказался подло обманут!
Теперь ключевые переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения - единственную правовую основу для мирного урегулирования и готовят украинское общество к бесконечному конфликту на Донбассе.
Вице-премьер и первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в очередном интервью заявил, что реинтеграция Донбасса в Украину займет 25 лет и призвал украинский народ с этим смириться.
Подобные заявления означают, что Зе-власть официально признала, что, как и режим Порошенко, к миру она не стремится, добиться его не может, справиться со своей главной политической миссией эта власть не способна.
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ считает, что дальнейшее пребывание этой политической команды при власти идет вразрез с интересами украинского народа и противоречит национальным интересам украинского государства.
Безответственный курс, взятый переговорщиками Зеленского на разрушение Минских соглашений, создает угрозу новой волны эскалации противостояния в зоне конфликта, которая повлечет за собой жертвы и разрушения. Единственный способ предотвратить этот сценарий - сменить курс, выгнать адептов Порошенко из всех переговорных форматов или поменять власть, ведущую страну к катастрофе.
Никто не давал Владимиру Зеленскому и его ставленникам мандата на то, чтобы четверть века водить страну по пустыне конфликта.
Настал момент сделать выбор - дать стране мир или уйти с извинениями.
Читайте также, ранее Юрий Бойко открыл на Луганщине штаб помощи пострадавшим от пожаров.
по теме
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Владимира Зеленского прекратить голословные обвинения и политические преследования партии ОПЗЖ и ее лидеров
Для президента Зеленского уже привычно плясать под дудку радикалов, выступать с ними с единым мнением, повторять их лозунги, копировать их политические позиции и ксенофобскую идеологию
Требуем от власти немедленно восстановить систему водоснабжения Донбасса - Юрий Бойко
Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление
Задача власти - защищать своего производителя, а не бездумно открывать рынок для других - Юрий Бойко
Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время рабочей поездки в г. Северодонецк Луганской области сделал заявление
Сергей Дунаев возглавил штаб помощи пострадавшим от пожаров на Луганщине
Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время встречи с жителями Луганской области 8 июля
ОПЗЖ будет противостоять насильственному переделу районов, который усложнит жизнь людей - Юрий Бойко
Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление