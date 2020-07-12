Украинская православная церковь и Православная церковь Украины отменили проведение крестного хода в честь годовщины крещения Руси.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, празднования в обоих церквях пройдут с соблюдением карантинных ограничений.

В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина.

Известно, что в честь 1032 лет со времени крещения Руси 28 июля должен был пройти крестный ход с участием тысяч верующих.

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