УПЦ и ПЦУ не будут проводить крестный ход [ Редактировать ]
Украинская православная церковь и Православная церковь Украины отменили проведение крестного хода в честь годовщины крещения Руси.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По его словам, празднования в обоих церквях пройдут с соблюдением карантинных ограничений.
В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина.
Известно, что в честь 1032 лет со времени крещения Руси 28 июля должен был пройти крестный ход с участием тысяч верующих.
Читайте также, на прошлогоднем крестном ходу верующие во главе с патриархом Онуфрием прошли по центру Киева и несли иконы.
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