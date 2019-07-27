В субботу, 27 июля, проходит крестный ход в Киеве. Ежегодное мероприятие посвящено 1031-й годовщине Крещения Руси. На Владимирской горке пройдет молебен, после чего верующие начнут крестный ход по центру столицы, держа в руках чудотворные иконы.

Молебен на Владимирской горке запланирован на 13:00. Однако возле памятника Владимиру собралось большое количество верующих намного раньше.

Известно, что с 10:00 был открыт проход на Владимирскую горку. В 13:00 началасть молебен во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. В 13:30 стартовал сам крестный ход по улицам Киева: от памятника князю Владимиру - в Киево-Печерскую лавру.

Отмечается, что обстановка спокойная, людей собралось больше, нежели в прошлом году. На месте много машин полиции, также дежурят спасатели ГСЧС и медики.

Ранее сообщалось, что на выходных перекроют центр Киева.