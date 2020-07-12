Тим часом в Одесі розгортається новий економічний скандал. Влада вирішила передати у приватні руки низку знакової інфтраструктири міста - морвокзал, причали та готель "Одеса". При цьому документи засекретили.

Що ж у паперах такого таємничого? Про можливе підводне каміння договорів - у нашому сюжеті.

Концесія - форма партнерства між державою та бізнесом: така собі довгострокова оренда. Днями чиновники заявили: готують до цього Одеський морвокзал - причали, пасажирський термінал, концертно-виставкову залу та готель "Одеса". В чиї руки може потрапити держмайно - не кажуть. Мовляв, наразі розробляють техніко-економічне обґрунтування і вже є відповідний наказ Мінінфраструктури.

Олександр Голодницький, в.о. голови ДП "Адміністрація морських портів України":

Ми готові до оголошення конкурсу на підготовку пре-ТЕО та, згідно чинного законодавства, так званої концептуальної записки. Цей етап надасть можливість - згідно чинного законодавства - підтвердити доцільність передачі в концесію цього комплексу.

У світовій практиці концесія доволі ефективна річ, але чи спрацює вона за вітчизняних умов? Чи зможе уряд забезпечити прозорий конкурс? Чи братимуть у ньому участь незалежні іноземні компанії? Експерти застерігають: навряд чи - адже корумпованій системі не вигідно допускати на ринок чесних гравців.

Сергій Якубовський, доктор економічних наук:

Местный бизнес крайне не заинтересован в том, чтобы государственную собственность передавали иностранцам - потому что так он может за счет государства получать прибыли, а если придет иностранный инвестор, то он, вполне возможно, захочет работать по закону, платить налоги, зарабатывать, вкладывать деньги в нынешних условиях, конечно, есть большой риск, что передадут кому-то из своих.

А в Одеській облраді нагадують: нещодавно своїм рішенням уряд засекретив реєстр концесійних договорів. Тож суспільство, можливо, взагалі не дізнається: на яких умовах планують передати Морвокзал приватникам та скільки грошей отримає від цього держава.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Большой вопрос возникает, почему договоры о концессии старательно от нас прячутся. Это же не какие-то военные объекты, это же не какая-то военная тайна - почему наши люди не должны знать? Я скажу почему: потому что, скорее всего, там присутствуют какие-то серые схемы и договоренности, путем которых они будут занижать реальную стоимость объекта и получать выгоду в реальных деньгах или в наличных деньгах: мы все это понимаем. Мы не знаем, будет ли туда открыт доступ, мы не понимаем, как эти объекты будут использоваться, и мы, как граждане Одессы, этим вопросом очень обеспокоены.

Депутати також не розуміють, чому такі економічно привабливі об'єкти передаються бізнес-структурам без широкого обговорення в суспільстві.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Я уверен, что они будут более эффективны - частные инвесторы - что они смогут вдохнуть жизнь в Морской вокзал, вдохнуть жизнь в гостиничный комплекс, но это то, что могло с лёгкостью сделать государство, и тогда все эти поступления - от захода круизных лайнеров, от использования торгово-выставочного центра, от эксплуатации гостиницы - все эти деньги поступали бы в государственный бюджет, в местный бюджет - в виде налоговых поступлений. Но они ведь не хотят это сделать. Они приняли решение отдать всё за копейки - и чтобы все сливки снимал частный инвестор + Когда информация засекречена, это говорит о том, что это готовится под своих.

На сьогодні в Україні є лише одна морська концесія: державний порт у Херсоні передали приватній грузинсько-швейцарській компанії. Процес передачі супроводжували скандали та судова тяганина, але договір усе ж підписали.