Китай объявил о санкциях против должностных лиц и организаций США, включая сенатора-республиканца Марко Рубио. Это ответное решение на американские санкии. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин сказала, что это ответ на ограничительные меры Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников за нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства.

Ранее сообщалось, что ЕC продлил санкции против России из-за агрессии в Украине.