У кого в Украине самые высокие пенсии [ Редактировать ]
В Украине общая численность пенсионеров составляет 11 241 834 человек. Эти данные приведены на сайте ПФУ по стоянию на 1 июля.
Средний размер пенсионной выплаты - 3 393,54 гривен. Бывшие судьи получали 51 тысячу гривен.
По данным ПФУ, выплаты получали:
- пенсии по возрасту - 8 449 123 человек, средняя пенсия - 3 413,73 грн,
- по инвалидности - 1 426 038 человек, средняя пенсия - 2 641,19 грн,
- в связи с потерей кормильца - 517 967 человек, средняя пенсия - 3 005,43 грн,
- за выслугу лет - 217 964 человек, средняя пенсия - 3 060,75 грн,
- социальные пенсии - 75 291 человек, средняя пенсия - 1 729,53 грн,
- пожизненное денежное содержание судей - 3 425 человек, средняя пенсия - 51 171,77 грн.
- Кроме того, пенсии военнослужащих получали 552 026 человек, средняя пенсия 5 454,17 грн.
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