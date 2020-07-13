В Украине повысят стоимость авиабилетов [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины внесла изменения в Воздушный кодекс, который предполагает увеличения стоимости авиабилетов.
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
По информации, за документ проголосовали 268 народных депутатов. Документ принят во втором чтении и будет направлен на подпись президенту. Он предусматривает, что государственный сбор также будет взиматься за каждую тонну грузов, отправленного или прибывшего в украинские аэропорты.
Отмечается, что подобные сборы существуют в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, США, Китае, Австралии, Узбекистане.
Читайте также, украинская авиакомпания МАУ закрыла продажу авиабилетов на свои рейсы. Такое решение действует до 1 августа.
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