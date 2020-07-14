По состоянию на утро вторника, 14 июля, в Киеве 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Количество жителей столицы, в которых подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирус, увеличилось еще на 112 человек. Один больной умер. Всего коронавирус унес жизни 125 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Среди заболевших:

50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет,

4 девочки от 4 до 15 лет,

56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет,

двое мальчиков - 12 и 16 лет.

Заболели в том числе и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 9 больных. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего коронавирус преодолели 2124 жители столицы.

Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.