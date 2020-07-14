Коронавирус в Украине: последние сведения [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / Ведомости
По состоянию на вторник, 14 июля, в Украине зафиксировали 54 771 случай COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.
По сравнению с 13 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на 638. Жертвами COVID-19 стали 1 412 человек (+14 за сутки).
Также с начала эпидемии вылечились от коронавируса 27 154 человека (+651 за сутки).
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
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