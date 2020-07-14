Мимо Земли проносится редчайшая комета C/2020 F3. Ее также называют NEOWISE в честь телескопа, с помощью которого ее обнаружили, пишут kontrakty.ua

Возраст кометы составляет около 4,5 млрд лет.

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Отмечается, что обнаружили ее недавно - 27 марта этого года. Во время прохождения мимо Солнца у нее появился второй хвост. Первый голубоватый газовый (ионный) хвост светится за счет флуоресценции молекул С2 и CN, а более поздний второй золотой хвост состоит из пыли, как у кометы Хейла-Боппа, хотя и не так велик.

В следующий раз комета вернется к Солнцу почти через 6 800 лет.

Увидеть комету можно невооруженным глазом, но лучше запастись биноклем. С 14 по 19 июля ее можно будет наблюдать в ночном небе Северного полушария Земли.

Максимальное сближение кометы с Землей произойдет в ночь с 22 по 23 июля.

Ранее сообщалось, что NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид.