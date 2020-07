Андский кондор тратит лишь 1% времени полета на взмахи крыльями - все остальное время он парит за счет восходящих потоков воздуха. К такому неожиданному открытию пришли специалисты Университета в Суонси (Великобритания). Результаты их работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Андский кондор (Vultur gryphus) - самая тяжелая птица в мире, способная парить. Его вес достигает 15 кг, а размах крыльев - трех метров. Ученые закрепили специальную аппаратуру на восьми кондорах, чтобы фиксировать каждый взмах их крыльев.

К удивлению исследователей, птицы тратили лишь 1,3% своего времени на взмахи крыльями. Все остальное время они парили. Один из кондоров пролетел 172 км, не взмахнув крыльями ни разу.

Для длительного парения кондоры используют восходящие потоки воздуха, поясняют исследователи. Андские кондоры - падальщики, поэтому им приходится проводить в полете долгие часы, ища поживу. Благодаря парению им удается преодолевать большие расстояния, сводя нагрузку на крылья и метаболические затраты к минимуму.

