Птица пролетела 172 км без единого взмаха [ Редактировать ]
Андский кондор тратит лишь 1% времени полета на взмахи крыльями - все остальное время он парит за счет восходящих потоков воздуха. К такому неожиданному открытию пришли специалисты Университета в Суонси (Великобритания). Результаты их работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Андский кондор (Vultur gryphus) - самая тяжелая птица в мире, способная парить. Его вес достигает 15 кг, а размах крыльев - трех метров. Ученые закрепили специальную аппаратуру на восьми кондорах, чтобы фиксировать каждый взмах их крыльев.
К удивлению исследователей, птицы тратили лишь 1,3% своего времени на взмахи крыльями. Все остальное время они парили. Один из кондоров пролетел 172 км, не взмахнув крыльями ни разу.
Для длительного парения кондоры используют восходящие потоки воздуха, поясняют исследователи. Андские кондоры - падальщики, поэтому им приходится проводить в полете долгие часы, ища поживу. Благодаря парению им удается преодолевать большие расстояния, сводя нагрузку на крылья и метаболические затраты к минимуму.
Ранее сообщалось, что девушка вырастила утят из магазинных яиц.
по теме
Выведена формула для определения "человеческого" возраста собаки
Молодые собаки стареют достаточно быстро. Например, годовалой собаке по человеческим меркам около 30 лет
Как сохранить молодость: названы лучшие продукты
Диетологи назвали лучшие продукты, которые помогут сохранить красоту и молодость
Ученые изучили влияние коронавируса на головной мозг
Специалисты изучили протекание COVID-19 у 43 пациентов Национальной больницы в Лондоне разного возраста
Как алкоголь влияет на умственные способности в зрелом возрасте
Ученые изучили данные о состоянии психического здоровья и когнитивных функций мозга почти 20 тысяч взрослых американцев
Арктика переживает небывалое нашествие бобров
По прогнозам климатологов, около трети вечной мерзлоты на юге Сибири и Аляски исчезнет уже к концу нынешнего столетия