29-летняя Чарли Лелло из английского графства Гертфордшир приобрела в супермаркете упаковку утиных яиц и решила ради эксперимента поставить их в инкубатор, пишет charter97.org.

"Всего в упаковке было шесть яиц. Через месяц из трех вылупились утята. Чарли назвала их Кря, Крю и Кри (Beep, Peep, Meep)", - говорится в сообщении. По словам девушки, птенцы чувствуют себя хорошо и живут "очень счастливой жизнью" вместе с ее домашними цыплятами.

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Лелло рассказала, что идею поставить яйца из супермаркета в инкубатор она подсмотрела на просторах Facebook - у одного из пользователей из магазинных яиц также вылупились утята. Теперь девушка регулярно отчитывается о питомцах в соцсетях.

В фермерской компании Clarence Court, которая поставляет утиные яйца в британские магазины, рассказали, что вырастить птенцов из их продукции теоретически невозможно – яйца реализуются неоплодотворенными. Однако теперь у них есть первый подтвержденный случай, что иногда это возможно.

Производители яиц объяснили, что у уток с белым пером очень сложно определить пол, поэтому иногда самки и самцы могут оказаться вместе. "Наши фермеры усердно работают над тем, чтобы обеспечить правильное разделение уток и селезней. Но иногда утка с белым пером мужского пола может случайно оказаться в группе самок, хотя такие случаи крайне редки", - заявили в Clarence Court.

Ранее мы писали о том, что на пляже в Индии черепахи отложили более 60 миллионов яиц.