В сети появилось фото семьи, которая погибла в жутком ДТП под Киевом. Происшествие случилось из-за пьяного водителя, который не справился с управлением.

Так, в живых остался лишь 14-летний мальчик Святослав. Его состояние здоровья оценивают сейчас как стабильно тяжелое. Его родители, 10-летний брат и маленькая 4-летняя сестра мгновенно погибли на месте происшествия.

Напомним, 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло тройное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель Антон Желепа на Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате аварии погибли мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.

13 июля, водителю, устроившему ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, сообщили о подозрении. Также виновнику избрали меру пресечения.