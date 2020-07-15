Смертельное ДТП под Киевом: появилось фото погибшей семьи [ Редактировать ]
В сети появилось фото семьи, которая погибла в жутком ДТП под Киевом. Происшествие случилось из-за пьяного водителя, который не справился с управлением.
Так, в живых остался лишь 14-летний мальчик Святослав. Его состояние здоровья оценивают сейчас как стабильно тяжелое. Его родители, 10-летний брат и маленькая 4-летняя сестра мгновенно погибли на месте происшествия.
Напомним, 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло тройное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель Антон Желепа на Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате аварии погибли мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.
13 июля, водителю, устроившему ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, сообщили о подозрении. Также виновнику избрали меру пресечения.
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