На кордоні з Угорщиною утворились кілометрові затори [ Редактировать ]
Кілометрові затори на кордоні з Угорщиною. Відсьогодні туди заборонений в'їзд туристам із країн "червоної зони", до яких належить і Україна.
Тож наші громадяни напередодні вирішили скористатись останньою на найближчий час можливістю відвідати країну. Кількість машин на різних КПП коливалась від пів сотні до двохсот.
Українці тепер зможуть перетинати Угорщину лише транзитом.
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