Тимошенко заявила, что Зеленский отдает Украину "международным спекулянтам" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский отдает страну "международным финансовым спекулянтам". Такое мнение на своей странице в Facebook выразила глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.
Во время последней перед летними каникулами пленарной недели принято суммировать результаты работы Верховной Рады за целый год. Будем откровенны - сегодня эти итоги печальны. Президентское большинство в Верховной Раде стала послушным инструментом, с помощью которого Владимир Зеленский передает Украину под контроль международных финансовых спекулянтов, лишает народ права самостоятельно управлять собственной жизнью.
"Лоббистские коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы "Слуг народа", - написала Тимошенко. Она считает, что законодательный процесс организован вопреки интересам людей. Политик также раскритиковала закон об игорном бизнесе, принятый Верховной Радой 14 июля.
Для получения в бюджет запланированных властями 4 миллиардов гривен, украинцы должны проиграть не 40, как считалось ранее, а 82 миллиарда! Их извлекут из бюджетов семей, из карманов людей, в том числе больных лудоманией, которую ВОЗ считает страшнее наркомании и алкоголизмом.
Ранее сообщалось, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала президента Владимира Зеленского сохранить независимость НБУ.
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