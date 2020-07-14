Верховная Рада легализовала игорный бизнес. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

За проект проголосовали 248 народных депутатов.

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Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии.

Документ предусматривает создание в Украине по решению Кабинета министров Украины специальных территориальных игровых зон (не более пяти).

Разрешается размещать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует "классические" лотереи.

При этом резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Кроме того, закон запрещает организацию заведений, в которых предоставляется доступ к азартным играм в сети Интернет, что, как ожидается, сделает невозможным открытие игорных заведений, замаскированных под Интернет-клубы.

Закон определяет специальный статус уполномоченного органа - Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. В документе прописан порядок конкурсного отбора, назначения и увольнения его членов, порядок принятия ими решений.

Расширен перечень оснований для лишения лицензии организаторов азартных игр, перечень правонарушений, за которые могут быть применены финансовые санкции (за использование игрового оборудования без лицензии, нефиксирование в госсистеме онлайн-мониторинга операций по принятию ставки, выплаты выигрыша).

Закон устанавливает исключительные основания для аннулирования лицензии, а выдачу и аннулирование лицензии одобряют не менее 2/3 голосов уполномоченного органа.

Напомним, 16 января Верховная Рада Украины одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в стране.