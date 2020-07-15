Бенксі присвятив нову роботу коронавірусу [ Редактировать ]
Коронавірусні графіті від Бенксі. Анонімний британський художник спустився в лондонську підземку в захисному костюмі, окулярах і масці. І розмалював вагони метро - зобразив своїх фірмових щурів.
Одна з тварин чхає, інша спускається на масці, ніби на парашуті, ще одна літає з антисептиком у лапах. Процес створення графіті Бенксі зняв на відео і виклав у соцмережах.
Втім, у метрополітені сказали, що графіті у них заборонені і стерли малюнок.
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