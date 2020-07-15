Протести в Ізраїлі: чого вимагають та чим закінчаться сутички на вулицях [ Редактировать ]
Гаряче й в Ізраїлі. Десятки тисяч невдоволених, там, вийшли на вулиці. Почалися сутички з поліцією. Чого вимагають? І чим закінчилися вуличні протести? Все бачив Антон Готліб.
Кількість безробітних зростає швидше, ніж число тих, хто повернувся до роботи. За останню добу 3200 зареєструвалися в службі працевлаштування та вдвічі менше повернулися на робочі місця. Рівень безробіття - 21 відсоток, це абсолютний рекорд. Але це наймані працівники. З індивідуальними підприємцями ситуація ще гірша: 60 тисяч взагалі без роботи, 40 тисяч повернулися, але обсяги незначні.
Аріель Рейдман, підприємець:
У мене компанія кейтерингу, ми закриті вже 4 місяці. Ми обслуговували великі корпоративні вечірки, але за цей час не було жодної. Тож просимо в уряду компенсації, щоб протриматися на плаву до закінчення карантину.
Допомога від уряду надходить за дуже дивною схемою, система розрахунків компенсацій заплутана. Наприклад, три схожих види бізнесу, одні й ті ж обсяги. Один отримує одноразово 2 тисячі доларів допомоги, інший п'ятсот, третій нічого. Все це загрожує закінчитися соціальним вибухом, по країні почалися протести, які вперше за багато років переросли у зіткнення з поліцією.
Опозиція вимагає негайних заходів щодо підтримки громадян і скорочення витрат на держапарат. В Ізраїлі зараз найбільший уряд за всю історію держави, 36 міністрів, втричі більше, ніж в США. І це тоді, коли дефіцит бюджету досяг рекордних 13 відсотків, хоча зазвичай державна скарбниця була профіцитною.
Яір Лапід, голова парламентської опозиції:
Ясно, що в надзвичайній ситуації в країні не потрібен міністр з водних питань, не потрібен міністр для неіснуючих громад, не потрібен міністр для незрозумілих задач в міністерстві оборони, який ніби то допомагає міністру оборони. Потрібен економічний, ефективний кабінет по боротьбі з коронавірусом. Якщо ми скоротимо уряд до 18 міністрів, як це було, то заощадимо сотні мільйонів.
Боротьба з коронавірусом поки що безуспішна. Число заражених і важких хворих зростає по експоненті, витрати зростають, але кінця кризи не видно. Зараз до цієї, безпрецедентної ситуації може додатися ще й політична криза.
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