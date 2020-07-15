Samsung разработала уникальную разблокировку смартфонов [ Редактировать ]
Сканер отпечатков пальцев можно обмануть так же легко, как и другие системы безопасности. Поэтому Samsung придумала и запатентовала новую систему защиты смартфонов от доступа третьих лиц, пишет itsider.com.ua.
Патентная заявка Samsung демонстрирует новую технологию разблокировки мобильных устройств с помощью биометрии.
Согласно документу, биометрический датчик будет одновременно сканировать не один, а три отпечатка. При этом каждый палец необходимо будет положить на "свой" датчик. Ожидается, что это значительно повысит устойчивость гаджета к взлому с помощью сгенерированных узоров кожи.
При этом каждый раз, когда пользователь решит разблокировать смартфон, область размещения датчиков на экране будет подсвечиваться.
В качестве альтернативы технология даст пользователю возможность предварительно зарегистрировать индивидуальный росчерк или простой рисунок в области распознавания.
Когда технология появится в смартфонах - пока не сообщается.
Ранее мы писали о том, что в Киеве запустили новый "зарядный" сервис для смартфонов.
по теме
Популярное Android-приложение несет угрозу смартфонам
Как выяснилось, программа содержит критическую уязвимость, которая угрожает безопасности пользователей
В США подали в суд на Google
Юридическая фирма Boies Schiller Flexne обратилась в суд с иском к Alphabet Inc.
Японцы изобрели "умную" защитную маску (видео)
Японцы изобрели маску для лица с функцией перевода речи
Космический туризм: кабину корабля впервые покажут публике
Кабину корабля для космических туристов SpaceShipTwo впервые покажут публике через YouTube
Изменить место голосования можно онлайн: ЦИК запустила сервис
В Украине запустили онлайн-сервис для изменения места голосования