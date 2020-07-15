Сканер отпечатков пальцев можно обмануть так же легко, как и другие системы безопасности. Поэтому Samsung придумала и запатентовала новую систему защиты смартфонов от доступа третьих лиц, пишет itsider.com.ua.

Патентная заявка Samsung демонстрирует новую технологию разблокировки мобильных устройств с помощью биометрии.

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Согласно документу, биометрический датчик будет одновременно сканировать не один, а три отпечатка. При этом каждый палец необходимо будет положить на "свой" датчик. Ожидается, что это значительно повысит устойчивость гаджета к взлому с помощью сгенерированных узоров кожи.

При этом каждый раз, когда пользователь решит разблокировать смартфон, область размещения датчиков на экране будет подсвечиваться.

В качестве альтернативы технология даст пользователю возможность предварительно зарегистрировать индивидуальный росчерк или простой рисунок в области распознавания.

Когда технология появится в смартфонах - пока не сообщается.

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