В Киеве запустили новый "зарядный" сервис для смартфонов [ Редактировать ]
В столице открылся сервис аренды павербанков для смартфонов.
Об этом сообщается на сайте ноу-хау.
По информации, сервис называется "Power Now" и работает через приложение, в котором каждый желающий имеет возможность посмотреть место нахождения зарядных станций.
Отмечается, что мощность одного павербанка составляет 5000 мАч. В комплекте с устройством три вида кабеля: Micro-USB и Type C для Android-смартфонов и Lightning для iPhone. После зарядки портативную батарею можно вернуть на ближайшую станцию приема.
Известно, что цена зарядки варьируется от 10 до 50 гривен и зависит от времени пользования. Первых 30 минут подзарядится можно бесплатно. В Киеве установили более 50 зарядных станций.
Читайте также, на центральном киевском железнодорожном вокзале появились станции для зарядки электромобилей.
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