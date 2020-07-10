В столице открылся сервис аренды павербанков для смартфонов.

Об этом сообщается на сайте ноу-хау.

По информации, сервис называется "Power Now" и работает через приложение, в котором каждый желающий имеет возможность посмотреть место нахождения зарядных станций.

Отмечается, что мощность одного павербанка составляет 5000 мАч. В комплекте с устройством три вида кабеля: Micro-USB и Type C для Android-смартфонов и Lightning для iPhone. После зарядки портативную батарею можно вернуть на ближайшую станцию приема.

Известно, что цена зарядки варьируется от 10 до 50 гривен и зависит от времени пользования. Первых 30 минут подзарядится можно бесплатно. В Киеве установили более 50 зарядных станций.

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