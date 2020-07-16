В США, в Нью-Йорке, в квартире на Манхеттене нашли труп миллионера. Тело мужчины по имени Фахим Салех нашли без головы. Тело обнаружила его сестра. Об этом сообщило издание NY Daily News.

Возле расчлененного тела лежала электропила. Также, по словам полиции, на месте происшествия обнаружены все отрезанные части.

"У нас есть туловище, отрезанные голова, руки и ноги. У нас нет мотива", - заявил представитель полиции Нью-Йорка Карлос Ньевес и добавил, что преступник был "очень профессиональным".

Следователи полагают, что жертвой является 33-летний миллионер-технолог Фахим Салех, который в прошлом году купил квартиру, где было совершено убийство.

По камере видеонаблюдения удалось установить, что в понедельник убитый зашел в лифт, за ним последовал человек в перчатках, шляпе и маске. Выйдя из кабинки, жертва сразу упала - вероятно, его оглушили.

Отмечается, что Салех занимался разработкой веб-сайтов и был гендиректором компании по доставке в Нигерии.

Ранее мы писали о том, как парень нашел труп во время эфира в TikTok.