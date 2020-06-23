Парень нашел труп во время эфира в TikTok (видео) [ Редактировать ]
В США, в городе Сиэтл, молодой человек, снимая видео для TikTok, нашел загадочный чемодан с трупом. Изначально ситуация показалась веселой и парень вместе с подругами решили погрузиться в приключение. Однако, когда в чемодане нашли труп, "героям" видео стало страшно. О кровавой находке пишет издание Fox News.
На опубликованном видео блогер с друзьями гуляли у побережья, когда заметили загадочный черный чемодан. Они начали шутить, что чемодан заполнен деньгами.
Ради видео друзья решили спуститься к чемодану и открыть его. Для этого использовали палку. Внутри оказалось что-то в большом черном пакете. Кроме того, он издавал крайне резкий и неприятный запах.
Уже тогда они начали подозревать, что в чемодане может быть труп. Тогда друзья вызвали полицию, которая проверила содержимое чемодана и действительно обнаружила там труп.
@ughhenry
Something traumatic happened that changed my life checkkkk 😐🥺 @natthecvt ##fyp ##viral ##crime ##murder ##randonautica ##randonauting ##scary ##washington♬ Creepy, scary, horror, synth, tension - Sound Production Gin
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