В США, в городе Сиэтл, молодой человек, снимая видео для TikTok, нашел загадочный чемодан с трупом. Изначально ситуация показалась веселой и парень вместе с подругами решили погрузиться в приключение. Однако, когда в чемодане нашли труп, "героям" видео стало страшно. О кровавой находке пишет издание Fox News.

На опубликованном видео блогер с друзьями гуляли у побережья, когда заметили загадочный черный чемодан. Они начали шутить, что чемодан заполнен деньгами.

Ради видео друзья решили спуститься к чемодану и открыть его. Для этого использовали палку. Внутри оказалось что-то в большом черном пакете. Кроме того, он издавал крайне резкий и неприятный запах.

Уже тогда они начали подозревать, что в чемодане может быть труп. Тогда друзья вызвали полицию, которая проверила содержимое чемодана и действительно обнаружила там труп.

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