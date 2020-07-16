Во Франции заработал мировой развлекательный комплекс [ Редактировать ]
В Париже после 4 месяцев карантина начал работу Диснейленд.
Об этом сообщает пресс-служба развлекательного парка.
По информации, посещение территории Диснейленда возможно при соблюдении мер безопасности - обязательно наличие медицинской маски, социальная дистанция в один метр и регулярное использование антисептических средств.
Постепенное открытие тематических зон будет сопровождаться усилением мер санитарной безопасности для всех посетителей и наших сотрудников. В связи с тем, что вирус продолжает циркулировать, пропускная способность гостиниц ограничена, в лифтах могут находиться только члены одной семьи.
Отмечается, что в Диснейленде будут вести регулирование потоков туристов как на территорию парка, так и на развлекательные зоны.
Ранее мы писали, что Диснейленд предлагал онлайн-аттракционы во время карантинных ограничений. сли надеть VR-очки, эффект действительно впечатляет.
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