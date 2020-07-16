В Париже после 4 месяцев карантина начал работу Диснейленд.

Об этом сообщает пресс-служба развлекательного парка.

По информации, посещение территории Диснейленда возможно при соблюдении мер безопасности - обязательно наличие медицинской маски, социальная дистанция в один метр и регулярное использование антисептических средств.

Постепенное открытие тематических зон будет сопровождаться усилением мер санитарной безопасности для всех посетителей и наших сотрудников. В связи с тем, что вирус продолжает циркулировать, пропускная способность гостиниц ограничена, в лифтах могут находиться только члены одной семьи.

Отмечается, что в Диснейленде будут вести регулирование потоков туристов как на территорию парка, так и на развлекательные зоны.

Ранее мы писали, что Диснейленд предлагал онлайн-аттракционы во время карантинных ограничений. сли надеть VR-очки, эффект действительно впечатляет.