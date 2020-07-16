Каньє Вест реєструється кандидатом на президентських виборах у США [ Редактировать ]
Каньє Вест таки подав заявку на реєстрацію кандидатом на президентських виборах. Хоча напередодні в його штабі повідомили, що співак не набрав необхідних 134 тисячі підписів на свою підтримку.
У формі, яку заповнив репер, він зазначив власну партію - "Бі Ді Вай". Що в перекладі - "партія дня народження" або "вечірка на честь дня народження". За чутками, які поширюють таблоїди, увійти в президентські перегони хіп-хоп-виконавець вирішив на піку загострення психічного захворювання. Він нібито страждає на біполярний розлад.
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