В Одессе инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней. Подозревают 29-летнего Михаила Положенцева. Об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info.

Подозрение капитану полиции выдвинули спустя почти 12 лет службы в органах внутренних дел Южной Пальмиры.

Заявителем по делу выступает несовершеннолетняя девушка, которая познакомилась с Михаилом в конце января 2020 года.

Тогда в полицию обратилась мать будущей жертвы с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта (эта семья считается проблемной, хотя сама девушка является отличницей). Правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с ее дочерью провели беседу.

На тот момент Положенцев работал инспектором сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Одессы и выступал одним из фронтменов воплощение в действие закона о противодействии домашнему насилию, курировав соответствующую программу "Полина".

11 февраля он заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где он изнасиловал девушку, а потом отвез на место остановки общественного транспорта.

За несколько дней потерпевшая решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в полицию.

На начальном этапе следствие существенно тормозили из-за позиции отдельных сотрудников прокуратуры Одесской области. Последние намекали на низкую вероятность успеха в поиске доказательств в подтверждение слов девушки. Также они требовали результатов психико-психиатрической экспертизы.

Задержкой времени пытался воспользоваться фигурант дела. В апреле 2020 Положенцев уволился с работы и начал размещать резюме по поиску новой работы, а также на определенный период выехал за границу.

Все это время жертва изнасилования считала, что ее дело "сливают". Она писала жалобы на действия силовиков, которым в конце концов улыбнулась удача - экспертиза установила причастность биологического материала, найденного на нижнем белье жертвы насилия, с ДНК Положенцева.

После этого мужчину, который вернулся на Родину с территории Молдовы, было решено задерживать и объявлять ему о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (часть 3 статьи 52 УК Украины).

Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу.