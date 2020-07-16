Сегодня Верховная Рада проводит торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, которая заложила основы суверенного, независимого, демократического государства.

Именно такой - независимой, социальной, правовой, демократической - хотели видеть нашу страну миллионы украинцев, когда на всеукраинском референдуме 1991 года более чем 90% голосов поддержали Акт провозглашения независимости Украины. Однако их мечты не оправдались. Сегодня Украина находится под внешним управлением. Ни о каком суверенитете не может быть и речи. Нынешняя власть, как и прежняя, работает на уничтожение нашей независимости и суверенитета, нарушая те принципы и основы, которые были заложены в Декларации о государственном суверенитете.

Так, Верховная Рада VIII созыва попрала Конституцию Украины, провозгласив необратимость евроатлантического курса и тем самым нарушив один из основополагающих принципов, закрепленных в Декларации о государственном суверенитете Украины, - о "намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках...".

Не менее циничными были действия Верховной Рады IХ созыва. С деятельностью этого состава парламента украинские граждане связывали свою главную надежду - возвращение мира в Украину, обеспечение целостности страны и единства народа. Эта надежда оказалась попранной. Правящее монобольшинство отказалось работать над законами, необходимыми для политического урегулирования конфликта на Донбассе. Теперь, вслед за предшественниками, монокоалиция держит курс на продолжение противостояния и углубление раскола в украинского общества.

Равенство всех граждан и уважение к национальным правам всех народов стали базовыми принципами, провозглашенным в Декларации о государственном суверенитете. Декларация закрепила гарантии прав всех национальностей, которые проживают на территории Республики, на свободное национально-культурное развитие. Но вопреки Декларации и действующей Конституции правящее большинство в парламенте принимает законы, которые делят украинцев на сорта по языковому признаку, проводит политику культурной дискриминации русскоязычных.

Монобольшинство, выполняя "хотелки" МВФ и фонда Сороса, разрушает медицину и образование, уничтожает в Украине социальное государство. По указке извне и в альянсе с представителями старой власти, правящее монобольшинство приняло самый преступный закон за все годы независимости. Закон о продаже украинской земли.

Позволив торговать землей, которая, согласно Декларации и Основному Закону Украины, является собственностью народа, действующая власть, по сути, продала украинский суверенитет. Ведь именно земля, как указано в Декларации, является материальной основой суверенитета Республики и используется с целью обеспечения материальных и духовных потребностей ее граждан.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от действующей власти - президента Зеленского и его команды - уйти в отставку.

Вы не воспользовались историческим шансом. Вы не оправдали доверие народа. Вы нарушили свои обещания, поэтому должны подать в отставку. Чтобы новая власть, которая будет по-настоящему народной, смогла реализовать принципы, заложенные в судьбоносном для государства документе - Декларации о государственном суверенитете Украины.