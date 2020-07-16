Отдых на пляжах Киева: где можно купаться [ Редактировать ]
В Киеве можно беспрепятственно купаться на 9 пляжах.
Об этом сообщает коммунальное предприятие "Плесо".
По информации, зеленый флаг позволяет как купаться, так и отдыхать на пляжах.
По результатам проведенных КП "Плесо" лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывешен на таких пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Черторой", "Галерный".
Отмечается, что запретили купание на четырех пляжах: "Радуга, "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица".
Ранее мы писали о том, что Минздрав Украины выступил с требованием закрыть все общественные пляжи. Там выявлены отклонения показателей качества воды на некоторых пляжах.
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