В Киеве можно беспрепятственно купаться на 9 пляжах.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Плесо".

По информации, зеленый флаг позволяет как купаться, так и отдыхать на пляжах.

По результатам проведенных КП "Плесо" лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывешен на таких пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Черторой", "Галерный".

Отмечается, что запретили купание на четырех пляжах: "Радуга, "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица".

Ранее мы писали о том, что Минздрав Украины выступил с требованием закрыть все общественные пляжи. Там выявлены отклонения показателей качества воды на некоторых пляжах.