На пляжах Киева нашли кишечную палочку [ Редактировать ]
В Киеве провели санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды в местах массового отдыха населения. По результатам исследования кишечную палочку зафиксировали на 12 пляжах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Держпродспоживслужби.
Таким образом, превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки зафиксировали на пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Черторой".
Кроме того, на пляже "Тельбин" превышено количество бактерий группы кишечной палочки, а на пляже "Галерный" были зафиксированы мелкие водоросли и неприятный запах.
По водородным показателям не соответствуют требованиям пляжи: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный".
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