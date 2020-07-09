В Киеве провели санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды в местах массового отдыха населения. По результатам исследования кишечную палочку зафиксировали на 12 пляжах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Держпродспоживслужби.

Таким образом, превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки зафиксировали на пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Черторой".

Кроме того, на пляже "Тельбин" превышено количество бактерий группы кишечной палочки, а на пляже "Галерный" были зафиксированы мелкие водоросли и неприятный запах.

По водородным показателям не соответствуют требованиям пляжи: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный".

Ранее на пляжах Одессы нашли кишечную палочку.