PassTheSteelChallenge: "Метинвест" ко Дню металлурга запустил челлендж в социальных сетях [ Редактировать ]
Группа "Метинвест" ко Дню металлурга объявила о запуске челленджа #PassTheSteelChallenge, главная цель которого показать масштабы использования стали.
"Предметы из металла повсюду. Сталь объединяет детей и взрослых, представителей разных профессий и домохозяек. Она про повседневную жизнь, работу, увлечения, поездки, путешествия, спорт и отдых. Список можно продолжать бесконечно", - отмечает группа.
Для того, чтобы принять участие в челлендже, необходимо собрать команду из 4-6 человек, иметь мобильный телефон и один стальной предмет или его миниатюру (игрушечную версию). "Первый человек кидает (отдает пас, отсюда и первое слово хештега - pass) стальной предмет в одну из четырех сторон экрана. Следующий участник команды получает свою версию этого предмета с этой стороны и передает его в любую другую сторону. И так, пока не пройдет весь круг участников, - пояснили в группе. - У участников команды не должен, но может быть один и тот же предмет, но они должны быть едины по своей сути. Например, все бросают железную чашку, но у каждого она своя".
Главное действие челленджа - это лайк.
"Мы после того, как поймаем предмет, показываем лайк - "сталь - это круто" - и передаем предмет дальше", - отметили в группе.
В то же время, если нет возможности собрать команду и снять видео, можно сделать фото со стальным предметом. Главное - свободной рукой показывать на фото лайк и в описании поставить хештеги челленджа.
Каждый участник челленджа может получить премиум-подписку на YouTube на год или гибкий штатив-триногу с держателем для телефона. Для этого при публикации надо разместить свое видео или фото с хештегом #PassTheSteelChallenge на личной странице до 10 августа.
Победители будут определены в трех номинациях по двум категориям: видео и фото.
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