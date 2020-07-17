В Украине появятся новые районы [ Редактировать ]
В пятницу, 17 июля, Верховная Рада Украины одобрила за основу и в целом постановление Кабинета министров о новых районах.
"За" проголосовали 238 парламентариев.
Так, в Крыму и областях создадут 129 районов, из них 17 - на временно оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. При этом существующие 490 районов ликвидируются.
Границы районов будут устанавливаться по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.
"Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, не проводятся", - указано в документе.
Согласно документу, ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.
Образование новых районов не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.
По предварительным оценкам, уменьшение количества районных советов приведет к снижению расходов местных (районных) бюджетов:
- в 2021 году - на 1,4 млрд грн,
- в 2022 году - на 1,4 млрд грн,
- в 2023 году - на 1,5 млрд грн
Ранее мы писали о том, что под Верховной Радой собрались протестующие.
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