Под Верховной Радой собрались протестующие [ Редактировать ]
В четверг, 16 июля, под здание Верховной Рады пришли около сотни людей. Они устроили митинг против законопроекта депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Этот законопроект касается использования украинского языка во время обучения в школах.
В законопроекте говорится, что переход русскоязычных средних классов на обучение на украинском с 1 сентября 2020 года будет отменено.
Документ также снижает объем украинского языка: вместо 80% будет 20% - в пятом-восьмом классе, 40% - в девятом, 60% - в старших классах.
Митинг под Радой / Фото: РБК-Украина
Митинг под Радой / Фото: РБК-Украина
Ранее мы писали о том, что языковой омбудсмен забраковал законопроект Бужанского.
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