Крупнейший в Дании производитель мороженого Hansens отказался употреблять в своих товарах название "Эскимо".

Об этом сообщает The Local.

По информации, изначально речь не шла об изменении названия, но после анализа ситуации, решили, что "Эскимо" напоминает людям о временах несправедливости, и поэтому решили сменить имя на более подходящее.

Известно, что конкурентная компания продолжит выпускать мороженое под названием "Гигантское Эскимо".

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