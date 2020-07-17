В Дании перестали выпускать известнейшую марку мороженого [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
Крупнейший в Дании производитель мороженого Hansens отказался употреблять в своих товарах название "Эскимо".
Об этом сообщает The Local.
По информации, изначально речь не шла об изменении названия, но после анализа ситуации, решили, что "Эскимо" напоминает людям о временах несправедливости, и поэтому решили сменить имя на более подходящее.
Известно, что конкурентная компания продолжит выпускать мороженое под названием "Гигантское Эскимо".
Читайте также, ученые предупредили, что употребление мороженого может быть опасно для взрослых людей, которые живут в умеренном климате.
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